181107-1- Polizei nimmt Laubenaufbrecher fest

07. November 2018, 15:22 Uhr

Neumünster (ots) - 181107-1-pdnms Polizei nimmt Laubenaufbrecher

fest



Neumünster / Am 06.11.2018, gegen 22.21 Uhr, wurde die Polizei

über einen gerade stattfindenden Einbruch in eine Laube in der

Gartenkolonie "Hans Sass", an der Boostedter Straße, in Neumünster

informiert. Am Einsatzort stellte eine Funkstreifenbesatzung fest,

dass zwei zunächst unbekannte Männer bereits ein Schloss von der

einer Tür entfernt hatten. Der Eigentümer saß allerdings in der

Laube, hörte die Geräusche an der Eingangstür und konnte die

Einbrecher mit einer Schreckschusswaffe in die Flucht schlagen. Kurz

darauf konnte eine weitere Funkstreifenbesatzung, die nach den

Flüchtigen fahndete zwei junge Männer vorläufig festnehmen. Im Laufe

der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden

Neumünsteraner sich an der Laube des Anrufers zu schaffen gemacht

hatte und es ergaben sich konkrete Verdachtsmomente, dass sie für

weitere Laubenaufbrüche in Frage kommen. Beide machten bei ihren

Vernehmungen entsprechende Einlassungen. Die Beamten stellten

diverse Beweismittel sicher. Die beiden Tatverdächtigen (20 und 26

Jahre alt) wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Sie werden sich wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls

verantworten müssen.



