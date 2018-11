181106-1- Zusammenstoß nach Sekundenschlaf

von shz.de

06. November 2018, 11:13 Uhr

B 205 / Neumünster (ots) - 181106-1-pdnms Zusammenstoß nach

Sekundenschlaf



B 205 / Neumünster / Am frühen Morgen des 06.11.2018, gegen 06.00

Uhr kam es auf der Bundestraße 205 (B 205) zwischen der A 7 und der

Abfahrt Altonaer Straße zu einem Zusammenstoß eines Transporters mit

einem Sattellastzug. Der Transporterfahrer, der aus Richtung A 7 kam,

geriet vermutlich nach Sekundenschlaf mit seinem Fahrzeug in den

Gegenverkehr und es kam zur Kollision mit einem entgegen kommenden

Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Dieseltank des Lastzuges

beschädigt und es lief eine nicht unerhebliche Menge Kraftstoff aus.

Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von etwa 250 Metern entsprechend

verschmutzt. Der Tranporterfahrer wurde ins

Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster eingeliefert und stationär

aufgenommen. Eine Pkw-Fahrerin (46 Jahre alt), die hinter dem Lkw

fuhr, musste ebenfalls, allerdings nur leicht verletzt, ins FEK

gebracht werden. Der Lkw-Fahrer (52 Jahre alt) blieb unverletzt.

Durch die Berufsfeuerwehr Neumünster wurde Bindemittel ausgebracht

und der restliche Dieselkraftstoff in Fässer umgepumpt. Danach

übernahm eine Fachfirma die Reinigung der Fahrbahn. Die B 205 musste

während der Unfallaufnahme-Rettungs- und Reinigungsarbeiten voll

gesperrt werden. Zurzeit (10.15 Uhr) dauert die Vollsperrung noch an

und muss nach aktueller Einschätzung noch bis etwa 11.00 Uhr

aufrecht erhalten bleiben.



Rainer Wetzel









