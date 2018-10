181026-2- Polizei kontrollierte Tiertransporte

von shz.de

26. Oktober 2018, 14:03 Uhr

A 7 / Neumünster (ots) - 181026-2-pdnms Polizei kontrollierte

Tiertransporte



A 7 / Neumünster / Am 25.10.2018, zwischen 07.00 Uhr und 12.00

Uhr führte der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) Neumünster auf der

Rastanlage Aalbek, an der A 7, Fahrtrichtung Süden eine stationäre

Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Tier-und Lebensmitteltransporte

durch. Dabei wurden in Frage kommende Lkw von Motorradstreifen an der

AS Nord herausgefiltert und zur Kontrollstelle geleitet. Hier

erfolgte dann die Kontrolle durch die Polizeibeamten mit

Unterstützung dreier Tierärztinnen der Stadt Neumünster. Insgesamt

wurden 17 Tiertransporte kontrolliert, wobei in 7 Fällen Verstöße

festgestellt werden konnten. Dabei handelte es sich um fehlerhafte

und vor Allem fehlende Eintragungen im Transport- und

Fahrzeugdesinfektionskontrollbuch (6), nicht mitgeführte aktuelle

Zulassungen. Herausfallen von Exkrementen (Tierseuchenrecht), nicht

Vorhandensein des Befähigungsnachweises nach Tierschutzrecht. In

einem Fall war die Transportfähigkeit eines Tieres fraglich, konnte

allerdings nach amtstierärztlicher Untersuchung getrennt einzeln

weiter transportiert werden. In einigen Fällen wurden Verwarnungen

mit Verwarnungsgeld erteilt. In allen Fällen konnten die Transporte

ihren Weg fortsetzen z. T. erst nachdem die erforderlichen

Zulassungen und Befähigungsnachweise vorlagen. Der VÜD Neumünster

wird zukünftig derartige Schwerpunktkontrollen regelmäßig durchführen

zumal die gute Zusammenarbeit mit den Tierärztinnen der Stadt

Neumünster zu zielgerichteten Ergebnissen führte.



