181018.2: Lehe: Zaun angefahren, Ziege erschreckt und geflüchtet

18. Oktober 2018, 08:53 Uhr

Lehe (ots) - Bereits am Freitag, den 12. Oktober 2018, kam es zu

einer Unfallflucht in der Ortschaft Lehe in Dithmarschen.



Zwischen 08.15 und 09.00 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem Auto

in den Zaun eines Ziegengeheges in der Schulstraße in Lehe. Am Zaun

entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Ohne sich um die

Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer

von der Unfallstelle. Die Ziege blieb offensichtlich eher

unbeeindruckt. Vermutlich ist der Fahrer aus der Ortsmitte Lehe

gekommen und beim Linksabbiegen in die Schulstraße gegen den Zaun

geraten. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Fahrzeug um

einen Klein Lkw oder einen Pkw mit Anhänger gehandelt haben.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lunden unter

04882-1410 zu melden.



