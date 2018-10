181004 - 4 - Polizei warnt vor aggressivem Bullen

von shz.de

04. Oktober 2018, 12:23 Uhr

04. Oktober 2018

aggressivem Bullen



Kosel / Bohnert-Feld / Die Polizei warnt aktuell vor einem

Galloway-Bullen, der in der Nacht zum 04.10.2018 im Bereich

Bonert-Feld ausgebrochen ist. Das Tier dürfte zurzeit frei in der

Feldmark im Bereich Bohnert-Feld umherlaufen ist äußerst aggressiv

und unberechenbar. Die Polizei warnt im Antreffungsfalle vor

jeglicher Annäherung an das Tier. Zurzeit wird versucht den Bullen zu

lokalisieren. Hinweise zum aktuellen Standort des Tieres bitte unter

110 an die Polizei.



