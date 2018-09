180914-1- Kriminalpolizei warnt vor Betrügern am Telefon

von shz.de

14. September 2018, 14:33 Uhr

Eckernförde / Rendsburg (ots) - 180914-1-pdnms Kriminalpolizei

warnt vor Betrügern am Telefon



/ In Rendsburg und Eckernförde ist es in den vergangenen Tagen

in insgesamt 5 bekannt gewordenen Fällen zur Anrufen von

angeblichen Micorsoft-Mitarbeitern gekommen die den Angerufenen

glauben machen wollten, dass ihre Rechner z. B. mit Viren verseucht

seien o. ä. Zur Behebung der angelblichen Störung wurde Hilfe

anbieten. Im Gespräch wurde versucht die Geschädigten zu

veranlassen, ein Programm aus dem Internet herunter zu laden, dass

dem Anrufer dann den sog. "Remotezugriff" auf den Rechner ermöglicht,

so dass sich der Anrufer eigenständig und unabhängig vom Angerufenen

auf dessen Rechner bewegen und Handlungen ausführen kann. Das Ziel

ist ausschließlich, Daten auszuspähen und Zahlungen zu veranlassen.

In den vorliegenden Fällen fielen die Angerufenen allerdings nicht

auf die Masche herein, so dass kein Schaden entstand. Vielfach

wurden von den Angerufenen ausländische Telefonnummern auf dem

Display abgelesen, die von den Tätern allerdings im Wege des

sogenannten "Call ID Spoofing" manipuliert worden sein dürften.

Mögliche weitere Betroffene/Geschädigte werden gebeten sich bei der

Polizei in Rendsburg Tel.-Nr.: 04331 208450 oder in Eckernförder

Tel.-Nr.: 04351 9080 zu melden. Die Polizei rät auf derartige Anrufe

nicht einzugehen, keinerlei Daten herauszugeben und keinen Zugriff

auf den eigenen Rechner zu ermöglichen.



