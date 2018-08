180823-1- Weiterfahrt wurde untersagt

von shz.de

23. August 2018, 12:13 Uhr

A 7 Holmoor (ots) - 180823-1-pdnms Weiterfahrt wurde untersagt



A 7 Holmoor / Am 22.08.2018, gegen 18.30 Uhr wurde von Beamten

des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster ein Lastzug kontrolliert,

der aus Dänemark kommend in Richtung Holland unterwegs war. Der

18-jährige Fahrer hatte Gefahrengut geladen (Kaliumnitrat). Mit den

Vorschriften diesbezüglich nahm er es allerdings nicht so genau. So

fehlten die mitzuführenden Handlungsanweisungen für den Umgang mit

der Ladung im Falle einer unfallbedingten Notsituation. Außerdem war

die Prüffrist der vorgeschriebenen Feuerlöscher um 8 Monate

überschritten. Allein dies dürfte Bußgelder in Höhe von mehreren

hundert Euro zur Folge haben. Hinzu kamen noch Verstöße gegen Lenk-

und Ruhezeiten, die ein Bußgeld in Höhe von 570 EUR nach sich ziehen

werden. Unzulässiger Weise saß der 14-jährige Bruder des 18-jährigen

als Fahrgast auf dem Beifahrersitz im Lkw. Die Weiterfahrt wurde von

den Beamten unterbunden und für den 14-jährigen musste der Fahrer

eine andere Mitfahrgelegenheit nach Holland organisieren.



Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell