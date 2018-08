180822-2-Kurzfristige Vollsperrung der A 7

von shz.de

22. August 2018, 15:33 Uhr

A 7 Warder (ots) - 180822-2-pdnms Kurzfristige Vollsperrung der

A 7



A 7 Warder / Ein Medizinischer Notfall hatte am 22.08.2018, gegen

12.15 Uhr die kurzfristige Vollsperrung der A 7 kurz vor der AS

Warder zur Folge. Das fünfjährige Kind einer im Pkw Richtung Süden

fahrenden Familie hatte offenbar einen Keks verschluckt und drohte zu

ersticken. Es hatte bereits das Bewußtsein verloren. Das Kind konnte

erfolgreich renanimiert werden, wurde allerdings vorsorglich in das

Friedlich-Ebert- Krankenhaus Neumünster eingeliefert. Gegen 12.40 Uhr

war die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen wieder frei.



