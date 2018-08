180814-2- Lastzug verursachte erheblichen Schaden

von shz.de

14. August 2018, 15:13 Uhr

A 7 / Schülldorf (ots) - 180814-2-pdnms Lastzug verursachte

erheblichen Schaden



A 7 / Schülldorf / Am Morgen des 13.08.2018, gegen 15.20 Uhr,

wurde dem Polizeiautobahnrevier Neumünster mitgeteilt, dass ein auf

der A 7, in Richtung Norden fahrender Lastzug in Höhe Schülldorf

diverse Meter Außenschutzplanke touchiert und erheblich beschädigt

hatte. Der Lkw fuhr danach ohne anzuhalten weiter Richtung Norden.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Lastzug von einer

Funkstreifenbesatzung des Polizeiautobahnbezirksreviers Nord an der

AS Jagel angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 55-jährigen

Fahrer ergab sich der Verdacht des Einflusses von Medikamenten. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und er wird sich wegen Unfallflucht

und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Neben den

Schäden an dem Lastzug hatte dieser erhebliche Schäden an einem

digitalen Verkehrszeichen sowie an 30 Segmenten der Außenschutzplanke

verursacht. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf etwa 100.000 Euro

belaufen.



