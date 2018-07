180731-2-pdnms Feuer im Einfamlienhaus

von shz.de

31. Juli 2018, 11:13 Uhr

Aukrug/Kreis RD-ECK (ots) - Aukrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am

heutigen frühen Morgen, 02.43 Uhr, geriet ein leerstehendes

Einfamilienhaus in Aukrug in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte

brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Personen kamen

durch den Brand nicht zu Schaden. Bezüglich der Brandursache und der

Schadenshöhe hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen.



Michael Heinrich









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell