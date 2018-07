von shz.de

25. Juli 2018, 16:13 Uhr

Eckernförde (ots) - 180725-5-pdnms Falsche Polizeibeamte

Eckernförde/Im Raum Eckernförde und Gettorf verzeichnet die

Kriminalpolizei Eckernförde eine Häufung von Sachverhalten, bei denen

immer wieder ein falscher Polizeibeamter eine Rolle spielt. Allein am

heutigen Tag wurden 5 dieser Sachverhalte der Polizei bekannt. Dabei

gehen der/die Täter immer nach demselben Muster vor. In einem

Telefonat geben die Anrufer vor, dass es einen Einbruch gegeben hat

und dass dabei persönliche Daten wie Bankdaten sowie dazugehörige

Pins gefunden wurden. Daher sei nun das Eigentum der Angerufenen

nicht mehr sicher. Nur mit einer Aushändigung von Bargeld seien die

persönlichen Daten wieder sicher. Die Polizei rät: Werden sie mit

einem derartigen Sacherhalt angerufen, beenden sie sofort das

Gespräch. Lassen sie sich auf keine weiteren Telefonate ein!

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte! Machen Sie keine Angaben

über ihre Wertgegenstände im Haus! Rufen sie selbst bei einer

Polizeidienststelle an! Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Die

"Echte" Polizei tätigt solche Anrufe nicht! Im Ernstfall kommt ein

Streifenwagen vorbei! Weitere Tipps gibt es auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de



