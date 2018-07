von shz.de

25. Juli 2018, 16:13 Uhr

Hohenwestedt (ots) - 180725-3-pdnms Feuer in einer Halle

Hohenwestedt/Um 14.44 Uhr wurde ein Feuer auf einem Betriebshof in

Hohenwestedt gemeldet. Dort kam es in einer Halle zu einem

Maschinenbrand. Aufgrund der Verbrennung und den dadurch entstehenden

starken Rauchentwicklungen werden die Anwohner gebeten, Fenster und

Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr wurde alarmiert und hat

bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. Als Brandursache könnte ein

technischer Defekt vorliegen.



