25. Juli 2018, 11:03 Uhr

Dätgen/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - 180725-01-pdnms

Tragischer Verkehrsunfall Dätgen/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am

Dienstag, den 24.07., um 17.40 Uhr ereignete sich auf der BAB 7

Fahrtrichtung Norden in Höhe der Ortschaft Dätgen ein folgenschwerer

Verkehrsunfall. Ein mit vier Personen besetzter VW Tiguan fuhr aus

bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf.

Der PKW kollidierte mit dem Auflieger, überschlug sich nach der

Berührung mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der 54-jähriger

Fahrer sowie die 51 Jahre alte Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug

eingeklemmt. Während der Fahrer mit schweren Verletzungen aus dem

Fahrzeug befreit werden konnte, verstarb die Beifahrerin noch an der

Unfallstelle. Die beiden Kinder, im Alter von 14 und 17 Jahren, kamen

schwer verletzt ins Krankenhaus. Zum Transport der Verletzten wurden

auch zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Gesundheitszustand der

Kinder ist stabil, der Fahrer ist außer Lebensgefahr. Da die

Unfallursache vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde ein

Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang

machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 04321/945-2520 bei

der Polizei zu melden. Die Sperrung der Autobahn dauerte bis 21.30

Uhr.



