180724--01 Tote Person

von shz.de

24. Juli 2018, 10:03 Uhr

Eckernförde (ots) - 180724-pdnms -01 Tote Person Eckernförde/Heute

Morgen um 03.42 Uhr wurde den Einsatzkräften von Feuerwehr und

Polizei ein Feuer auf einem Feld in Eckernförde gemeldet. Nach

Abschluss der Löscharbeiten wurde in dem ausgebrannten

Bau-/Zirkuswagen ein Leichnam entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernahmen. Details zum Ablauf des Geschehens sind noch

nicht bekannt.



Michael Heinrich









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell