180617-2- Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

von shz.de

17. Juni 2018, 09:13 Uhr

Neumünster (ots) - 180617-2-pdnms Fahrraddieb auf frischer Tat

gestellt



Neumünster / Am 16.06.2018, gegen 17.35 Uhr, stellte eine 49

jährige Neumünsteranerin ihr Fahrrad am Konrad-Adenauer-Platz vor

einem Blumenladen unverschlossen ab. Als sie wieder aus dem Geschäft

heraus kam, sah sie einen jungen Mann mit ihrem Rad in die

Rendsburger Straße fahren. Sie lief hinterher und der Mann bog in die

Friedrichstraße ab. Dort gelang es mithilfe von Zeugen den

Fahrraddieb anzuhalten. Die eingesetzte Funkstreife nahm den

Diebstahl auf. Sie stellte bei dem 18-jährigen zum einen eine geringe

Menge Marihuana sicher. Zum andern hatte er diverse neuwertige

Kleidungsstücke im Rucksack, die sichergestellt wurden, da der

Verdacht bestand, dass diese aus Diebstählen stammen. Entsprechende

Strafanzeigen wurde geschrieben.



Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell