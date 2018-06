180616-1- Verdächtige Koffer

von shz.de

16. Juni 2018, 18:53 Uhr

Neumünster (ots) - 180616-1-pdnms Verdächtige Koffer



Neumünster / Am 16.06.2018, gegen 13.42 Uhr wurden der Polizei in

Neumünster zwei verdächtige Koffer im DOC Neumünster, in der

Oderstraße gemeldet. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass eine

männliche Person tatsächlich zwei Koffer in zwei Shops des Outlet

Centers abgestellt hatte und weg gegangen war. Aufgrund der

Gesamtumstände wurde zügig mit der Räumung des Centers begonnen. Die

Räumung lief sehr diszipliniert und durch das Center Management gut

koordiniert ab, so dass die Räumung gegen 15.00 Uhr abgeschlossen

war. Kurz vor 15.00 Uhr erschien ein Mann in einem der Shops und

verlangte die Herausgabe seines Koffers. Er wurde vom

Sicherheitsdienst des Centers festgehalten, bis eine

Funkstreifenbesatzung ihn vorläufig festnahm und zum Polizeirevier

Neumünster brachte. Gegen 15.40 Uhr traf der bereits alarmierte

Kampfmittelräumdienst ein, um die beiden Koffer fachkundig in

Augenschein zu nehmen. Nach der Bewertung, dass von den Koffern keine

Gefahr ausgeht wurden sie geöffnet. In beiden befand sich Kleidung.

Bei dem vorläufig Festgenommenen handelte es sich um einen

24-jährigen, britischen Staatsbürger. Er hatte bei einer ersten

Befragung nach der vorläufigen Festnahme angegeben, dass er ausgiebig

eingekauft habe und die beiden Koffer stehen ließ, um sie nicht die

ganze Zeit tragen zu müssen. Seine Angaben deckten sich letztendlich

mit den Feststellungen, am Einsatzort. Nach den polizeilichen

Überprüfungen wurden dem 24-jährigen seine Koffer wieder ausgehändigt

und er wurde auf freien Fuß gesetzt.



Rainer Wetzel









