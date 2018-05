180514-6- Stau nach Unfall auf der A 7

von shz.de

14. Mai 2018, 16:03 Uhr

A 7 / Emkendorf (ots) - 180514-6-pdnms Stau nach Unfall auf der

A 7



A 7 / Emkendorf / Am 14.05.2018, gegen 14.15 Uhr stürzte eine

Motorradfahrer auf der A 7 Richtungsfahrbahn Nord Höhe Emkendorf im

dortigen Baustellenbereich. Nach ersten Feststellungen dürfte er

schwer verletzt worden sein, so dass der Rettungshubschrauber an der

Unfallstelle landen musste. Die A7 musste dementsprechend in beide

Fahrtrichtungen voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

Zurzeit haben sich (15.30 Uhr) Rückstaus gebildet. Es wird

nachberichtet.



