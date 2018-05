180514-1- Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

von shz.de

14. Mai 2018, 14:33 Uhr

Remmels / B 77 (ots) - 180514-1-pdnms Verkehrsunfall mit

tödlichem Ausgang



Remmels / B 77 / Am 13.05.2018, gegen 17.20 Uhr kam es auf der

Bundesstraße 77 (B77) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein

38-jähriger Motorradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt aus Richtung

Rendsburg kommend in Richtung Hohenwestedt. Zwischen Barlohe und

Remmels setzte er in einer leichten Rechtskurve zum Überholen eines

vor ihm fahrenden Pkw an. Offenbar übersah er dabei einen ihm

entgegen kommenden Pkw und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei

wurde der Motorradfahrer tödlich verletzt. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme

hinzugezogen. Die Insassen des Pkw (2 Erw. /2 Kinder 50, 54,17, und

14 Jahre alt) wurden am Unfallort ärztlich versorgt. Die B 77 musste

während der Unfallaufnahme- Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa 4

Stunden voll gesperrt werden. Gegen 21.30 Uhr konnte der Verkehr auf

der B 77 wieder frei gegeben werden. An dem Motorrad dürfte eine

wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der Schaden an dem Pkw

beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.



Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell