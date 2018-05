180504-8 Wahlplakate wurde angezündet

von shz.de

04. Mai 2018, 16:13 Uhr

Neumünster (ots) - 180504-8 pdnms Wahlplakate wurde angezündet



Neumünster / Am 03.05.2018, gegen 23.37 Uhr wurde die Polizei über

ein brennendes Wahlplakat in der Klaus Groth-Straße Ecke Hauptstraße

in Neumünster informiert. Am Einsatzort stellten die Beamten fest,

dass 2 Wahlplakate, die an Straßenlaternen befestigt waren, in Brand

gesetzt wurden. Diese konnten mit Bordmitteln abgelöscht werden. Ein

Anwohner hatte eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die die Plakate

ansteckten. Sie konnte allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der

Tel.-Nr.: 04321 9450.



