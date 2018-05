180504-2- Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei suchen Lkw-Fahrer

von shz.de

04. Mai 2018, 14:33 Uhr

A 7 / Loop (ots) - 180504-2-pdnms Staatsanwaltschaft und

Kriminalpolizei suchen Lkw-Fahrer



A 7 / Loop / Bereits am 27.03.2018, gegen 15.10 Uhr betrat eine

51-jähirge Frau mit ihrem 6-jährigen Sohn auf der A 7,

Richtungsfahrbahn Nord, in Höhe Loop von Standstreifen aus den

rechten Fahrstreifen, direkt vor einen herannahenden Lkw. Der

Lkw-Fahrer konnte durch starkes Abbremsen und Ausweichen nach links

eine Kollision verhindern, so dass Mutter und Kind körperlich

unversehrt blieben. Der Lkw-Fahrer hielt auf dem Standstreifen an und

bat Zeugen des Geschehens (andere Verkehrsteilnehmer) die Polizei zu

rufen. Da der Lkw-Fahrer nur gebrochen deutsch sprach (vermutlich

polnischer Staatsangehöriger) bedeuteten die Zeugen ihm, dass sie die

Polizei rufen und sich kümmern würden und er ruhig weiterfahren

könnte, so dass er seinen Weg fortsetzte. Die eingesetzte

Funkstreifenbesatzung vom Polizeiautobahnrevier Neumünster traf

Mutter und Kind am Ereignisort an. Die Frau dürfte sich in einem

gesundheitlichen Ausnahmezustand befunden haben. Sie wurde zunächst

in ärztliche Obhut übergeben. Der 6 jährige Sohn wurde vom Vater

abgeholt. Allerdings wurde ein Strafverfahren wegen versuchten

Totschlags / versuchter Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bei dem Lkw handelte es sich um einen weißen Sattelzug mit vermutlich

polnischem Kennzeichen. Das Fahrzeug konnte am 27.03.2018 trotz

umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig

gemacht werden. Da die Personalien des Lkw-Fahrers nicht bekannt

sind, bitten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kripo Neumünster

diesen bzw. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, sich mit

der Polizei in Neumünster unter der Tel.-Nr.: 04321 9450 in

Verbindung zu setzen.



Rainer Wetzel









