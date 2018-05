180504-1- Kriminalpolizei bittet Zeugen sich zu melden

von shz.de

04. Mai 2018, 14:33 Uhr

Neumünster (ots) - 180504-1-pdnms Kriminalpolizei bittet Zeugen

sich zu melden



Neumünster / Nach dem Brand von 6 Lkw auf dem Gelände der Edeka

Handelsgesellschaft Nord in Neumünster, in der Gadelander Straße

sind erste Hinweise bei der Kriminalpolizei Neumünster eingegangen,

die zurzeit ausgewertet werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand

kann eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Durch

Zeugenaussagen ist bekannt , dass von Personen Aufnahmen mit dem

Handy vom Brandgeschehen gemacht wurden. An diesen Personenkreis

(vorbeikommende Passanten/Verkehrsteilnehmer, die auf das Szenario

aufmerksam wurden) wendet sich die Kripo und bittet sich mit der

Polizei Neumünster unter der Tel.-Nr.:04321 9450 in Verbindung zu

setzen und/oder über den Link: sh.hinweisportal.de die Aufnahmen

zur Verfügung zu stellen.



Rainer Wetzel









