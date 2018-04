von shz.de

30. April 2018, 09:23 Uhr

Neumüsnter Rendsburg Eckernförde (ots) - 180430-1 Polizeiliche

Kriminalstatistik für den Bereich der Polizeidirektion Neumünster

2017 - Kriminalität ist rückläufig



Die Zahl aller in der Polizeidirektion Neumünster (Stadt

Neumünster und Kreisgebiet RD-ECK) registrierten Straftaten sank um

5195 auf 23034 Straftaten. Das bedeutet zum Vorjahr einen Rückgang um

18,4%. Damit liegt die Zahl der erfassten Taten auf dem niedrigsten

Stand seit 2012. Diese Entwicklung resultiert maßgeblich aus dem

spürbaren Rückgang der erfassten ausländerrechtlichen Verstöße

(Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht) um 79,1% von 5593 Fällen im

Jahre 2016 auf 1180 Fälle in 2017. Insgesamt konnten 13317 Taten

aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote der Gesamtkriminalität sank

damit leicht auf 57,8% und liegt damit über dem Landesdurchschnitt

von 53,9%.



Die Kriminalitätsbelastung wird mit der Häufigkeitszahl (Zahl

festgestellter Taten auf 100.000 Einwohner) dargestellt. Der Rückgang

der Gesamtkriminalität wirkt sich deutlich auf eine niedrigere

Häufigkeitszahl (HZ) aus. Um die ausländerrechtlichen Verstöße

bereinigt weist Neumünster eine HZ von 10809 aus und ist vergleichbar

mit Flensburg und Lübeck.



Die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle (WED) erfuhr 2017 einen

erfreulichen Rückgang von 25%, von 949 Taten im Jahre 2016 auf 711 in

2017. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote von 14,9% auf 15,8%.

Die positive Entwicklung ist auf das landesweite Konzept zur

Bekämpfung der Wohnungseinbrüche, dem ergänzenden WED-Konzept der

Polizei Neumünster und die Erfolge des eingerichteten Fahndungstrupps

zurückzuführen.



Nachfolgend geben wir einen Überblick über die Entwicklung in der

Stadt Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Eine

umfassendere und detailliertere Darstellung einzelner

Deliktsbereiche, Tatverdächtigen-, und Opferzahlen und einen Bericht

über herausragende Ereignisse finden Sie im

Kriminalitätsjahresbericht 2017 der Polizeidirektion Neumünster, den

Sie als Download finden unter: http://t1p.de/PKSnms



Stadt Neumünster - geringste Kriminalitätsbelastung seit 2008. In

der Stadt Neumünster ist ein deutlicher Rückgang der

Gesamtkriminalität um 32,9% (-4774) auf 9751 Taten zu verzeichnen.

Das ist der niedrigste Wert seit 2008! Den Löwenanteil daran tragen

die ausländerrechtlichen Verstöße (Verstöße nach dem

Asylverfahrensgesetz und dem Ausländerrecht) von 5355 Fällen im Jahr

2016 auf 1138 im Jahr 2017 (minus 78,7%). Aber auch die Anzahl der

Straftaten ohne Delinquenz nach dem Ausländerrecht sank seit 2008

kontinuierlich auf nur noch 8613 Fälle.



Die Anzahl der Wohnungseinbrüche ging stark zurück von 260 Taten

im Jahr 2016 auf 190 in 2017 (-26,9%). Das ist der niedrigste Stand

seit 2008. 29,5% der Einbrüche wurden aufgeklärt.



Sexuell motivierte Straftaten stiegen 2017 von 73 auf 92 Fälle.

Das ist auf eine Änderung des Strafgesetzbuches zurückzuführen. Der

neu geschaffene § 184i StGB erfasst jetzt den Tatbestand der

Sexuellen Belästigung, zuvor Beleidigungstatbestand.



Rohheitsdelikte (zum Beispiel Körperverletzung) gingen 2017 um

10,3% (152 Fälle) auf 1328 zurück. Die Aufklärungsquote blieb mit

87,9% hoch. Die Anzahl der Raubdelikte war 2017 zahlenmäßig

unverändert (86 Fälle), davon wurden 62 (72,1%) aufgeklärt.



Diebstähle gingen um 6,3% (243 Fälle) auf 3619 Fälle zurück.



Straßenkriminalität nahm in Neumünster gegenüber 2016 um 4,0% auf

insgesamt 1694 registrierte Straftaten ab. Im Wesentlichen setzen

sich die Abnahmen aus folgenden Straftaten zusammen: Diebstahl von

Kraftwagen (-29 Fälle), Diebstahl von Fahrrädern (-22 Fälle),

Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen / auch an Kfz (-34

Fälle), Gefährliche und schwere Körperverletzung (-11 Fälle),

Raubüberfälle (-9 Fälle). Zur Straßenkriminalität gehören Delikte,

die die Opfer außerhalb des geschützten Bereiches der Wohn-und

Geschäftsräume erdulden müssen.



Kreis Rendsburg-Eckernförde - einer der sichersten Kreise im

Norden. Die Anzahl der im Kreisgebiet registrierten Straftaten ist

erneut rückläufig. Die Gesamtkriminalität sank 2017 um 422 Fälle

(-3,1%) auf 13.283 etwa auf das Niveau von 2015. Dabei handelt es

sich um die geringste Kriminalitätsbelastung seit 2008. Die

Aufklärungsquote liegt mit 52,6% auf Vorjahresniveau. Bemerkenswert

ist die Häufigkeitszahl (Anzahl registrierter Straftaten auf 100.000

Einwohner): Sie ist mit 4877 erneut rückläufig. RD-ECK gehört damit

landesweit zu den am geringsten von Kriminalität belasteten Kreisen.



Betrachten wir die Deliktsverteilung, so stellen Diebstähle

(einfache und schwere) mit gut 40% den Großteil der Straftaten. Aber

auch dieser Deliktsbereich ist im Verhältnis zum Vorjahr um 6,7%

(-386 Fälle) rückläufig. Raubdelikte sind mit -13 Fällen (71 Fälle

2017) um 15,5% rückläufig, Rohheitsdelikte -101 Taten (-4,9%) und

Sexualdelikte -25 Taten (-13,9%).



Im Kreis RD-ECK ist die Anzahl der Wohnungseinbruchdiebstähle

(WED) um 168 Taten (-24,4%) spürbar rückläufig und befindet sich auf

dem niedrigsten Stand seit 2011. Jeder zehnte WED konnte aufgeklärt

werden (10,7%).



Der Anteil tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher stieg von 13,7%

2016 auf 14,9% 2017. Der Anteil der ermittelten nichtdeutschen

Tatverdächtigen (ohne ausländerrechtliche Verstöße) beträgt 19%.



Rainer Wetzel









