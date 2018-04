von shz.de

27. April 2018, 14:33 Uhr

Neumünster (ots) - 180427-2 Funkstreifenbesatzung nimmt Rollerdieb

fest



Neumünster / Am 26. 04.2018, gegen 22.49 Uhr, nahm eine

Funkstreifenbesatzung des 1. Polizeirevier Neumünster in Neumünster,

in der Linienstraße einen mit zwei Personen besetzten Roller wahr,

der ohne Licht Richtung Wasbeker Straße fuhr. Beiden Personen trugen

keinen Helm. Als der Fahrer des Rollers die Funkstreife bemerkte,

versuchte er zu flüchten. Zunächst gelang ihm dies über einen

Hinterhof in der Wilhelmstraße. Kurz darauf fanden die Beamten den

Roller allerdings auf einen Hinterhof im Bereich

Werderstraße/Wasbeker Straße/Hansaring auf. Hier gab ein Zeuge den

Hinweis auf die beiden flüchtigen Personen und eine 18-jährige

Neumünsteranerin konnte versteckt in einem Gebüsch gefunden und

vorläufig festgenommen werden. Etwa 10 Minuten später konnte mit

Unterstützung einer zweiten Funkstreife unter einem bodennahen

Balkon, im dichten Gestrüpp verschanzt auch der Fahrer des Rollers

aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um

einen 27-jährigen Neumünsteraner, der unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis für den Roller war. Im Gesamtzusammenhang wurde auch

eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden, die dem 27-jährigen

zugeordnet werden konnten. Außerdem stellte sich heraus, dass der

Roller gestohlen war. Dieser wurde sichergestellt. Dem 27jährigen

wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende

Strafanzeigen geschrieben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden

die beiden Festgenommenen wieder entlassen.



