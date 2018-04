180419-4- Neumünsteraner fielen auf falsche Polizeibeamte und Enkeltrick nicht herein

von shz.de

19. April 2018, 14:43 Uhr

Neumünster (ots) - 180419-4-pdnms Neumünsteraner fielen auf

falsche Polizeibeamte und Enkeltrick nicht herein



Neumünster / Am Abend des 17.04.2018, zwischen 20.30 und 22.00 Uhr

wurden in Neumünster in insgesamt 6 Fällen lebensältere Menschen von

Fremden angerufen, die vorgaben Polizeibeamte zu sein. Den Angerufen

wurde von dem angeblichen Kriminalbeamten erzählt, dass man bei

festgenommen Einbrechern einen Notizzettel mit ihren Namen gefunden

habe. Ziel der Anrufe ist immer wieder sich das Vertrauen der

Angerufenen zu erschleichen, sie zu verunsichern und dazu zu

verleiten Bargeld oder Wertgegenstände an die angeblichen Polizisten

zu übergeben. Am 19.04.2018 um die Mittagszeit herum kam es zu

weiteren drei Anrufen allerdings wurde diesmal vorgegeben dass der

Enkel am Telefon sei (Enkeltrick). Auch hierbei versuchen die Täter

unter allen möglichen Vorwänden an Bargeld zu gelangen. Die

angerufenen wohnen im gesamten Stadtgebiet verteilt. Alle waren im

Telefonbuch verzeichnet und aufgrund der verzeichneten Vornamen war

die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um lebensältere Menschen

handelt. In allen bekannt gewordenen Fällen kam es zu keinerlei

Vereinbarung mit den Tätern. Insofern ist bislang kein Schaden

entstanden. Trotzdem nimmt die Polizei diese Anrufe erneut zum Anlass

eindringlich vor dieser betrügerischen Maschen zu warnen. Geben sie

keine Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse am Telefon, schon gar

nicht an Fremde. Geben sie weder Geld noch Wertgegenstände an Fremde

heraus. Vergewissern sie sich bei Anrufen bei Vertrauenspersonen oder

nehmen sie polizeiliche Hilfe unter dem Polizeiruf 110 in Anspruch.



Rainer Wetzel









