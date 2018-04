180418-3- Traktorfahrer lebensgefährlich verletzt

von shz.de

18. April 2018, 16:33 Uhr

Gnutz (ots) - 180418-3-pdnms Traktorfahrer lebensgefährlich

verletzt



Gnutz / Am 18.04.2018, gegen 08.20 Uhr, war ein Traktorfahrer

(20Jahre alt) mit seinem Traktor mit Gülleanhänger in Gnutz von einem

Grundstück gerade auf den Lehmkuhlweg eingebogen als ihm ein anderer

Traktor (Fahrer24 Jahre alt) auf dem Lehmkuhlweg fahrend entgegen

kam. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es zu

einem Zusammenstoß der beiden Traktoren. Dabei kippte der Traktor des

24-jährigen auf die Seite. Während der 20-jährige unverletzt blieb,

musste der 24-jährige lebensgefährlich verletzt mit dem

Rettungshubschrauber in die Uniklinik Kiel eingeliefert werden.

Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 45.000 Euro

entstanden sein. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen.



Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell