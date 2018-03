180325-1- 3 Verletzte bei Unfall

von shz.de

25. März 2018, 11:13 Uhr

Neumünster (ots) - 180325-1-pdnms 3 Verletzte bei Unfall



Neumünster / am 24.03.2018, gegen 05.57 Uhr fuhr ein 46-jähriger

mit seinem Pkw in Neumünster auf der Altonaer Straße aus Richtung

Innenstadt kommend und wollte an der Kreuzung Altonaer Straße /

Holsatenring nach links in den Holsatenring abbiegen. Dabei übersah

er den Pkw eines 29-jährigen, der aus Richtung Südbahnhof kommend in

Richtung Innenstadt fuhr, und es kann zum Zusammenstoß. Der

29-jährige und sein Mitfahrer (23 Jahre alt) wurden leicht verletzt

und konnten nach Behandlung im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

wieder entlassen werden. Der 46-jährige blieb unverletzt. Sein

Mitfahrer (25 Jahre alt) musste stationär im FEK aufgenommen werden.

An den beiden Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden (etwa 3.000

Euro Gesamtschaden). Sie mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr

konnte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass sich die

Behinderungen in Grenzen hielten. Gegen 06.45 Uhr konnte die Kreuzung

wieder für den Verkehr frei gegeben werden.



