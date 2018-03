180322-1- 1 Schwerverletzter bei Unfall auf dem Bahnübergang

von shz.de

22. März 2018, 09:23 Uhr

Neumünster (ots) - 180322-1-pdnms 1 Schwerverletzter bei Unfall

auf dem Bahnübergang



Neumünster / Am frühen Morgen des 22.03.2018, gegen 04.04 Uhr kam

es auf dem Bahnübergang Altonaer Straße / am Südbahnhof, in

Neumünster zum Zusammenstoß zwischen einem Schienenfahrzeug und einem

Pkw. Zu dieser Zeit fuhr der 55-jährige Zugführer mit dem Triebwagen

ohne Fahrgäste mit dem Ziel Hauptbahnhof Neumünster los. Nach etwa 50

Metern kam es auf dem dortigen Bahnübergang Altonaer Straße zum

Zusammenstoß mit einem Pkw, VW Passat eines 48-jährige

Neumünsteraners, der aus Richtung Innenstadt kam. Der Pkw wurde in

der Folge zwischen Schutzplanke und Triebwagen eingeklemmt und der

Fahrer musste von den Rettungskräften der Berufsfeuerwehr Neumünster

aus dem Pkw herausgeschnitten werden. Erst gegen 05.10 konnte er

befreit werden und wurde schwer verletzt in das

Friedrich-Ebert-Krankenhaus eingeliefert. Der Zugführer wurde leicht

verletzt am Unfallort versorgt. Zurzeit ist noch nicht abschließend

geklärt, ob ein technischer Defekt an der Schrankenanlage vorlag oder

ein Fehlverhalten des Pkw-Fahrers unfallursächlich war. Auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger zur

Unfallaufnahme hinzugezogen. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher

Totalschaden. Der Gesamtsachschaden dürfte über 20.000 Euro betragen.

Die Altonaer Straße musste während der Unfallaufnahme- Rettungs- und

Aufräumarbeiten gesperrt werden, mit den entsprechenden Folgen für

den frühmorgendlichen Berufsverkehr. Gegen 07.30 Uhr konnte der

Verkehr wieder frei gegeben werden.



Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell