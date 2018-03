180312-4. Polizeieinsatz anlässlich der heutigen Versammlungen in der Hamburger Innenstadt

von shz.de

12. März 2018, 21:13 Uhr

Hamburg (ots) - Zeiten: a.) 12.03.2018, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

b.) 12.03.2018, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr c.) 12.03.2018, 18:00 Uhr bis

20:00 Uhr Orte: a.) Hamburg-St. Pauli, Dag-Hammarskjöld-Platz b.)

Hamburg-Neustadt, Gänsemarkt c.) Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße



a.) Durch eine Privatperson wurde bei der Versammlungsbehörde

erneut für heute Abend in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine

Versammlung zum Tenor "Merkel muss weg!" mit erwarteten 300 bis 400

Teilnehmern auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz angemeldet. Am

Dag-Hammarskjöld-Platz befanden sich um 18:44 Uhr 170 Teilnehmer. Bis

um 19:00 Uhr wuchs die Teilnehmerzahl auf ca. 250 an. Die Versammlung

begann um 19:05 Uhr. Die Versammlung wurde um 20:00 Uhr vom Leiter

beendet. Nach Beendigung der Versammlung wurden die ehemaligen

Versammlungsteilnehmer durch Polizeikräfte zum Bahnhof begleitet.



b.) Für den Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde durch eine

Anmelderin ein Aufzug unter dem Tenor "Aufstehen gegen Nazis und

Rassisten!" mit erwarteten 100 Teilnehmern, Startpunkt am Gänsemarkt

mit einer Schlusskundgebung am Dammtordamm angemeldet. Die

Anfangskundgebung des Aufzuges begann um 18:00 Uhr. Am Gänsemarkt

hielten sich um 18:25 Uhr 200 Versammlungsteilnehmer auf. Die

Versammlungsleiterin kündigte für 18:40 Uhr den Start des Aufzuges

an. Aus diesem Grund wurden ab 18:32 Uhr Verkehrsmaßnahmen

eingeleitet. Der Aufzug erreichte um 18:50 Uhr den Endkundgebungsort

am Dammtordamm. Die eintreffenden Versammlungsteilnehmer gingen von

hier aus weiter in Richtung Dag-Hammarskjöld-Platz. Die letzten

Versammlungsteilnehmer "Aufstehen gegen Nazis und Rassisten!"

erreichten um 19:00 Uhr den Dammtordamm. Im Bereich Dammtordamm,

zwischen Stephansplatz und Theodor-Heuß-Platz, hielten sich zu diesem

Zeitpunkt insgesamt 1000 Gegendemonstranten auf.



Am Bahnhof Dammtor versuchten Gegendemonstranten wiederholt,

aufgrund der polizeilichen Maßnahmen allerdings erfolglos, in den

Dammtorbahnhof zu gelangen. In diesem Zusammenhang wurden

Platzverweise ausgesprochen.



Der Aufzug "Aufstehen gegen Faschismus und Rassismus!" wurde um

20:04 Uhr von der Leiterin beendet.



Um 20:22 Uhr waren im Bereich des Dammtorbahnhofes nur noch

vereinzelte Gegendemonstranten festzustellen, sodass der Dammtordamm

für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte.



c.) Ebenfalls heute Abend hatte eine Privatperson in der Zeit von

18:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Versammlung unter dem Tenor "Gegen die

türkischen Angriffe in Afrin" in der Mönckebergstraße mit erwarteten

500 Teilnehmern angemeldet. Hierbei wurden unter anderem Transparente

mit den Aufschriften "Gegen Rassismus und Faschismus" "keine

Panzerfabrik für Erdogan", "Stopp die Angriffe auf Afrin" und "keine

deutsche Hilfe für türkische Kriegspläne" gezeigt. Um 18:25 Uhr

befanden sich am Versammlungsort Mönckebergstraße 120

Versammlungsteilnehmer. Der Anmelder kündigte um 18:39 Uhr an, dass

man sich zur Versammlung "Aufstehen gegen Nazis und Rassisten" auf

dem Gänsemarkt begeben wolle. Um 18:50 Uhr setzte sich die

Versammlung mit 200 Teilnehmern in Bewegung.



Der Aufzug befand sich um 19:08 Uhr mit 300 Teilnehmern auf dem

Jungfernstieg und schloss sich später in Teilen der Versammlung am

Dammtordamm an. Um 19:35 Uhr erklärte der Versammlungsleiter der

Versammlung "Gegen die türkischen Angriffe in Afrin" diese für

beendet. Einige ursprüngliche Versammlungsteilnehmer blieben hiernach

weiter vor Ort.



Weitere im Vorfeld angemeldete Versammlungen am Jungfernstieg und

Rathausmarkt wurden durch die jeweiligen Anmelder kurzfristig wieder

abgesagt.



Insgesamt waren rund 900 Polizeibeamte eingesetzt. Die Polizei

Hamburg wurde bei dem heutigen Einsatz von Einsatzkräften aus

Schleswig-Holstein unterstützt.



Uh.









