171211-5 Folgemeldung 2 Auffahrunfall auf der A 7

erstellt am 11.Dez.2017 | 20:53 Uhr

BAB A 7 / Bordesholm (ots) - 171211-5 pdnms Folgemeldung 2

Auffahrunfall auf der A 7



BAB A 7 / Bordesholm / Die Rückführung der Pkw zur AS Bordesholm

dauert zurzeit noch an. Die Bergungsarbeiten werden sich nach

derzeitiger Einschätzung (20.30 Uhr) noch Stunden hinziehen, so dass

die Vollsperrung der A 7 Richtung Süden weiterhin aufrecht erhalten

werden muss. Weitere Details zu dem Unfallgeschehen können am

heutigen Abend nicht mehr bekannt gegeben werden.



