171121 pdnms-1- Heizdecke fing Feuer

von shz.de

erstellt am 21.Nov.2017 | 08:53 Uhr

Hohn ( Rendsburg ) (ots) - Mit dem Verdacht auf eine

Rauchgasvergiftung wurde am 20.11.2017 gegen 15.30 Uhr ein 87

jähriger Mann aus Hohn in die Imlandklinik in Rendsburg eingeliefert.

Der Mann hatte seinen Mittagsschlaf in seinem Haus in Hohn

abgehalten, als die Heizdecke anfing zu qualmen. Es entstand kein

offenes Feuer, jedoch wurde durch den Schwelbrand sowohl die

Bettdecke wie auch die Matraze in Mitleidenschaft gezogen. Der 87

jährige Mann wurde zum Glück von seiner Schwiegertochter rechtzeitig

gefunden und nach draußen gebracht, so dass er sich keine

Brandverletzungen zuzog. Die FFW Hohn hatte den Schwelbrand schnell

unter Kontrolle, es entstand kein größerer Schaden.



Sönke Petersen









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell