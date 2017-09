170920-1- Rentnerin konnte geholfen werden

von shz.de

erstellt am 20.Sep.2017 | 15:33 Uhr

Rendsburg (ots) - 170920-1-pdnms Rentnerin konnte geholfen werden



Rendsburg / Am 19.09.17, teilte ein Busunternehmer aus Rendsburg

der Polizei mit, dass er sich Sorgen um eine 81-jährige Rentnerin

machen würde. Die ältere Dame hatte bei ihm eine Bustour gebucht und

sollte von dem Busunternehmen an ihrer Wohnanschrift in der Straße Am

Grünen Kranze, in Rendsburg abgeholt werden. Dort wurde sie jedoch

nicht angetroffen und auch telefonisch konnte die als zuverlässig

eingeschätzte Kundin nicht erreicht werden. Eine Funkstreife des

Polizeibezirksreviers Rendsburg suchte daraufhin die Wohnanschrift

auf. Durch Nachfragen in der Nachbarschaft konnte schnell ein

Verantwortlicher ermittelt werden, der einen Schlüssel zum Haus

hatte. Im Haus fanden die Beamten die 81-jährige in hilfloser Lage

vor. Sie war allerdings ansprechbar und eine Einweisung ins

Krankenhaus war nicht erforderlich. Zunächst erklärten sich Nachbarn

bereit, sich um die Frau zu kümmern. Darüber hinaus wurde die

zuständige Behörde der Stadt Rendsburg informiert, zumal Angehörige

der Frau nicht erreicht werden konnten. Die Polizei lobt ausdrücklich

das umsichtige Handeln des Busunternehmers.



