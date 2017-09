170918-3- Polizei sucht Zeugen

Neumünster (ots) - 170918-3-pdnms Polizei sucht Zeugen



Neumünster / Am 14.09.2017, gegen 13.00 Uhr wollte eine 35-jährige

Radfahrerin in der Straße Schleusberg, in Neumünster Richtung

Innenstadt fahrend an der Einmündung zur Schützenstraße nach rechts

in die Schützenstraße abbiegen. Ihr kam ein Pkw entgegen, der aus dem

Schleusberg kommend nach links in die Schützenstraße abbiegen wollte.

Nachdem die Radfahrerin Handzeichen gegeben hatte und abbog, fuhr der

Pkw seinerseits zu und die Radfahrerin musste strak abbremsen um

einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte sie. Fahrrad und

Kleidung der Frau wurden beschädigt und sie trug leichte Verletzungen

davon. Der Pkw-Fahrer dürfte den Sturz mitbekommen haben, kümmerte

sich aber nicht weiter. Mindestens ein Schüler sowie ein älterer Herr

wurden Zeugen des Unfalls. Der Herr hob noch das Rad der Frau auf.

Allerdings gingen die beiden dann auch weiter. Die Personalien der

beiden Zeugen sind nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt

wegen Unfallflucht und bittet diese beiden sowie weitere mögliche

Zeugen sich unter der Tel.-Nr.: 04321 9450 zu melden.



