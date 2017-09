170912-2 - Gemeinsame Kontrolle von Zoll und Polizei

A 7 / Neumünster (ots) - 170912-2 - Gemeinsame Kontrolle von Zoll

A 7 / Neumünster / Am 12.09.2017 in der Zeit von 07.00 bis

13.00 Uhr, führten 12 Beamte des Hauptzollamtes Kiel (Finanzkontrolle

Schwarzarbeit) und 12 Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes der

Polizeidirektion Neumünster auf der A 7, Fahrtrichtung Süden, auf der

Raststätte Aalbek eine Verkehrskontrolle durch, die in erster Linie

die Überprüfung des Transportgewerbes zum Schwerpunkt hatte. Dabei

wurden mit 4 Polizeimotorrädern Lastzüge und Fahrzeuge der

Sprinterklasse gezielt auf die Raststätte geleitet und kontrolliert.

Bereits gegen 08.06 Uhr schlug den Beamten aus dem Führerhaus eines

mit diversen Fahrzeugen beladenen Autotransporters (40-Tonner) eine

Alkoholfahne entgegen. Der 52-jährige Fahrer war zunächst nicht

bereit sich einem Atemalkoholtest zu unterziehen. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Ein danach durchgeführter Test ergab einen Wert

von 1,64 Promille. Der Führerschien des polnischen Staatsangehörigen

wurde einbehalten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und er musste

eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen. Über den

Arbeitgeber wurde ein geeigneter Fahrer zum Kontrollort beordert um

weiterfahren zu können. In dem Gesamtzeitraum wurden von den

Zollbeamten 70 - 80 Personen kontrolliert, und Mindestlohnverstöße

sowie Leistungsbetrugstatbestände festgestellt. Polizeilich wurden

Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht (2x) sowie

Überladungstatbestände (7 x) festgestellt. Spitzenreiter hier ein

Autotransporter mit einer 40-prozentigen Achslastüberschreitung. In 6

Fällen musste die Weiterfahrt zunächst untersagt werden (Ab- und

Umladen / Ladungs-sicherung erforderlich) Insgesamt wurden

Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 1600 Euro einbehalten. In

einem Fall telefonierte ein Fahrzeugführer mit dem Mobiltelefon, was

