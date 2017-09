170910 PDNMS- Flirten im Straßenverkehr kann den Führerschein kosten

Blumenthal (ots) - Blumenthal



Nach einem gescheiterten Flirtversuch von Auto zu Auto auf der BAB

215 zwischen Kiel und Neumünster musste ein Mann seinen Führerschein

abgeben. Bereits im Kieler Stadtgebiet versuchte der 34-jährige Mann

aus Albanien am frühen Morgen des 10.09.2017 aus seinem Audi A 8

hinaus durch Gestikulieren einer 27-jährigen Frau aus Bad Bramstedt

die Telefonnummer "abzuringen". Diese reagierte aber nicht und fuhr

einfach weiter. Auf der BAB 215 dann setzte sich der Mann vor das

Fahrzeug der jungen Frau und verringerte seine Geschwindigkeit, so

dass die Frau auf ca. 60 Km/h abbremsen musste. Als sie ihn nun

überholen wollte, gab der Mann wieder Gas, fuhr so längere Zeit neben

ihr und gestikulierte wiederum, um an die Telefonnummer der Frau zu

kommen. Diese Aktion wiederholte sich über mehrere Kilometer. In Höhe

der Anschlussstelle Blumenthal reichte es der jungen Frau und da sie

sich durch die Fahrweise auch genötigt fühlte, rief sie die Polizei

an. Um 06,50 Uhr nahmen die Beamten der Autobahnpolizei den Audi an

der Anschlussstelle Neumünster Nord in Empfang und kontrollierten ihn

auf dem Rastplatz Aalbek. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche

Alkoholfahne fest, ein anschließender Test ergab einen Wert von 1,11

Promille. Somit war die Fahrt hier zu Ende, dem Mann wurde eine

Blutprobe entnommen und er musste an Ort und Stelle seinen

Führerschein abgeben.



