170903-1- Ruhiger Rendsburger Herbst

Rendsburg (ots) - 170903-1-pdnms Ruhiger Rendsburger Herbst



Rendsburg / Einen ruhigen und weitestgehend friedlichen Verlauf

attestierten die Beamten des Polizeireviers Rendsburg dem Rendsburger

Herbst in diesem Jahr. Die positive Grundstimmung der Feiernden auf

den gut besuchten aber dennoch übersichtlichen Veranstaltungsplätzen

dürfte hierfür mit ausschlaggebend gewesen sein. Weder polizeilich

relevante Brennpunkte noch verhaltensauffällige Gruppen wurden

festgestellt. So blieb es insgesamt bei veranstaltungstypischen

Einsätzen, die von den eingesetzten Beamten bearbeitet werden

mussten, wobei das Einsatzaufkommen am Samstagabend gegenüber dem

Freitag etwas größer war. Vorläufige Bilanz beider Abende: 7 x

Körperverletzungen, 10 x Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ,

1 hilflose Person aufgrund von Alkoholmissbrauch eines 17 jährigen, 2

Gewahrsamnahmen, 5 Platzverweise. Bei den aufgenommenen

Körperverletzungsdelikten spielte zu fortgeschrittener Zeit immer

auch der Alkoholkonsum zumindest einiger Beteiligter eine Rolle.



