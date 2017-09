170902-1- Garage ausgebrannt

Alt Duvenstedt (ots) - 170902-1-pdnms Garage ausgebrannt



Alt Duvenstedt / Am 01.09.2017, gegen 16.56 Uhr wurde in Alt

Duvenstedt, im Hunnenkamp eine Feuer in einer Garage gemeldet. Am

Einsatzort stand eine Garage in Flammen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand hielt sich ein 88-jähriger Rentner zum Zeitpunkt der

Brandausbruchs in der Garage auf. Der Sohn (64 Jahre alt) des

Rentners rettete seinen Vater aus der Garage. Nach Behandlung durch

den Notarzt wurde er mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung

vorsorglich in die Imland Klinik Rendsburg eingeliefert. Er dürfte in

absehbarer Zeit wieder entlassen werden. Das Feuer wurde von den

Freiwilligen Feuerwehren Alt Duvenstedt, Owschlag, Norby und

Büdelsdorf gelöscht. Ein Übergreifen auf Wohngebäude konnte

verhindert werden. Die Garage brannte allerdings aus. Es entstand

erheblicher Sachschaden. Zur genauen Schadenshöhe und zum

Geschehensablauf können noch keine gesicherten Angaben gemacht

werden. Die Kriminalpolizei Rendsburg übernahm die Ermittlungen. Der

Brandort wurde beschlagnahmt.



