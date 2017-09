170901-1- Achtung ! ABC-Schützen im Straßenverkehr

Neumünster / Rendsburg / Eckernförde (ots) - Neumünster /

Rendsburg / Eckernförde / Anlässlich des Schulbeginns in der

kommenden Woche am 04.09.2017 weist die Polizeidirektion Neumünster

alle Verkehrsteilnehmer daraufhin, dass jetzt wieder vermehrt

Schülerinnen und Schüler gerade auch mit dem Rad unterwegs sein

werden. In erster Linie gilt die Aufmerksamkeit ab dem 06.09.2017

(Einschulung) allerdings den ABC Schützen, die nicht nur am

Schulunterricht sondern auch am Straßenverkehr zum ersten Mal

teilnehmen. Mit entsprechend unsicherem Verhalten auf dem noch nicht

vertrauten Schulweg ist zu rechnen. Insofern bittet die Polizei alle

Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit, entsprechende

Rücksichtnahme und vorausschauende Fahrweise gerade im Nahbereich von

Schulen. Auch wir, Ihre Polizei, werden besonders zu Beginn des neuen

Schuljahres wieder vermehrt an Schulen und Schulwegen präsent sein

und durch zusätzliche Verkehrsüberwachungs- und Präventionsmaßnahmen

für die Sicherheit der Schüler, insbesondere der ABC-Schützen,

sorgen.



