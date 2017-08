170814.2: Itzehoe: Warnmeldung - eilt - : Trickanrufer in Itzehoe aktiv

Itzehoe (ots) - Am heutigen Tag erreichten die Kriminalpolizei in

Itzehoe bereits 8 gleichartige Anrufe von besorgten Itzehoern. Mit

unterdrückter Nummer hat sich offenbar bei allen 8 der gleiche Mann

gemeldet. Er gab sich als ein Herr Schwarz von der Kripo in Itzehoe

aus und berichtete, bei festgenommen Einbrechern sei ein Notizbuch

mit dem Namen und weiteren Daten des Angerufenen gefunden worden. Er

wird sich demnächst wieder melden. Nach Angaben der Kriminalpolizei

handelt es sich hier offensichtlich um einen Betrüger, der im

Nachgang versuchen wird, an das Geld der Angerufenen zu kommen. Die

Polizei warnt daher vor dem sehr aktiven Betrüger und rät, dem Täter

auf den Kopf zuzusagen, dass man wisse, dass es sich um keinen

Polizeianruf handelt und auf keinerlei Forderungen eingehe. -

Ansonsten bleibt der Täter oft sehr hartnäckig - Angerufene sollen

sich dann unter 04821-6020 bei der Kripo in Itzehoe melden.



Stefan Hinrichs









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 15:23 Uhr