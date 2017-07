170712.1: Itzehoe: Unfall nach Herzinfarkt

Itzehoe (ots) - Am 12. Juli 2017, gegen 07.40 Uhr, kam es in der

Karolinger Straße in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall. Ein 71 jähriger

Mann aus Itzehoe erlitt am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt und

fuhr in Höhe der Straße Schnieten gegen einen Baum. Trotz

frühzeitiger Reanimationsbemühungen durch den Notarzt verstarb der

Mann an der Unfallstelle durch den Infarkt.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 12.Jul.2017 | 13:13 Uhr