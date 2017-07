170712-1- Einbruch in Tankstelle

Fleckeby (ots) - 170712-1-pdnms Einbruch in Tankstelle



Fleckeby / Am frühen Morgen des 12.07.2017, gegen 03.40 Uhr

wurde der Polizei ein Einbruch in die Tankstelle in der Straße Am

Holm (B 76), in Fleckeby gemeldet. Am Einsatzort stellte eine

Funkstreifenbesatzung fest, dass mit Steinen eine Scheibe der

Eingangstür eingeworfen worden war. Die bislang unbekannten

Einbrecher konnten so in den Geschäftsraum gelangen, aus dem sie im

Wesentlichen Tabakwaren und Alkoholika gestohlen haben dürften. Die

Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen wegen

Einbruchdiebstahls übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise

unter der Tel.-Nr.: 04351 9080.



