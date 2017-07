170702-3- Schwerer Unfall auf der L 318

Schmalstede / L 318 (ots) - 170702-3-pdnms Schwerer Unfall auf

Schmalstede / L 318 / Am frühen Morgen des 01.07.2017, gegen 00.20

Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 318

(L318). Ein 21-jähriger Bordesholmer war auf der L 318, Höhe

Schmalstede mit seinem Pkw aus Richtung Flintbek kommend einem von

rechts auf die Fahrbahn laufenden Reh ausgewichen. Dabei geriet er

nach links auf den Grünstreifen, schaffte es dann nicht mehr das

Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück zu lenken und prallte frontal

gegen einen Baum. Die Freiwilligen Feuerwehren Bordesholm und

Schmalstede mussten das Dach des Pkw entfernen. Nach notärztlicher

Versorgung wurde der 21-jährige mit schweren Verletzungen in die

Uniklinik Kiel eingeliefert. Die L 318 musste während der

Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt werden.



