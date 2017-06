170619.6-2 Heikendorf: Polizei sucht nach Zusammenstoß Zeugen - Korrektur der Telefonnummer

Heikendorf (ots) - Bei der Telefonnummer in der ots 170619.6 habe

ich einen Fehler gemacht. Um die Bremer Kollegen nicht unnötig mit

Arbeit zu belasten, bitte ich die von mir angegebene Rufnummer von

0421 in 0431 zu ändern.



Vielen Dank!



Hier die korrigierte Version:



Heikendorf (ots) - Leider wurde der folgende Sachverhalt erst

heute bei der Polizei angezeigt. Die Beamten der Polizeistation

Heikendorf hoffen nun, auf diesem Wege Zeugen zu finden.



Am Donnerstag, den 18. Mai (!) fuhr eine 63-jährige Frau gegen

07:25 Uhr auf der Straße Teichtor in Heikendorf in Richtung

Dorfmitte. Unvermittelt überholte ein vermutlich 12 bis 15 Jahre

alter Radfahrer die Frau. Beim Wiedereinscheren berührten sich die

beiden Vorderräder. Die Frau stürzte darauf hin und verletzte sich

schwer.



Die Polizei sucht nun Zeugen dieses Vorfalls. Diese sollten sich

unter 0431-560 1320 melden.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

