16jährige Mädchen im Bereich Grömitz vermisst

25. August 2020, 04:53 Uhr

Lübeck (ots) - Seit dem 24.08.2020 werden zwei 16jährige Mädchen aus Niedersachsen vermisst, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich Grömitz / Ostsee aufhalten. Beide Mädchen haben kurze bis kinnlange braune Haare. Die eine ist mit einer schwarzen langen Hose, einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jacke bekleidet und trägt einen dunkelgrünen Rucksack bei sich. Die andere trägt einen khakifarbenen Parka mit mehreren Aufnähern und hat eine Umhängetasche bei sich. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen negativ.



Hinweise bitte an die Kripo in Neustadt/H, Tel 04561/6150 oder jede andere Polizeidienststelle.



