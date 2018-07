15-mal "schwarzgefahren" - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

von shz.de

18. Juli 2018, 10:23 Uhr

Flintbek (ots) - Gestern Nachmittag machten Beamte der

Bundespolizei einen Hausbesuch bei einem jungen Mann in Flintbek. Die

Staatsanwaltschaft hatte einen Haftbefehl erlassen, da der Mann in 15

Fällen ohne gültiges Ticket im Zug angetroffen wurde.



Die Bundespolizisten trafen den 26-Jährige auch an. Sie eröffneten

ihm den Haftbefehl.



Da er die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 2000,- Euro nicht

begleichen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten in die JVA Kiel

ein. Dort verbringt er jetzt die nächsten 100 Tage.









