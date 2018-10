14 unerlaubte Einreisen; Rauschgift sichergestellt, abgängige Mädchen am Bahnhof

von shz.de

08. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Flensburtg (ots) - Am Wochenende hat die Bundespolizei bei

Kontrollen am Flensburger Bahnhof 14 unerlaubte Einreisen in Zügen

aus Dänemark festgestellt. Es handelte sich dabei um Frauen, Männer

und Kinder aus Afghanistan, Marokko, Somalia und dem Iran im Alter

von 1 bis 45 Jahren.



Sie wurden nach Festellung der Identität und der Prüfung der

Einreisevoraussetzungen an die zuständigen Ausländerbehörden bzw.

Jugendeinrichtung übergeben.



Bei der Kontrolle eines jungen Mannes am Samstag entdeckten

Bundespolizisten im Reisegepäck Rauschgift. Dieses wurde

sichergestellt. Der 22-jährige Syrer muss mit einer Anzeige wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.



Heute Morgen gegen 00.15 Uhr wurden zwei junge Mädchen auf dem

Bahnsteig angetroffen. Es stellte sich heraus, dass die beiden 14 und

15-Jährigen aus einer Jugendeinrichtung abgängig waren. Sie wurden in

Obhut genommen.









