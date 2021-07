-1-pdnms Vermisste Person in Eckernförde tot aufgefunden

Avatar_shz von shz.de

05. Juli 2021, 20:25 Uhr

Eckernförde (ots) - Der 22 jährige Mann wurde von Einsatzkräften der Polizei am 05.07.2021 gegen 18.40 Uhr in den Grünanlagen in der Nähe vom Marinestützpunkt leider nur noch tot aufgefunden.

Zuvor hatten sich bis zu 150 Beamte an der Suchaktion beteiligt, ebenfalls war ein Hubschrauber sowie ein Diensthund an der Suche nach dem vermissten 22 jährigen Mann im Einsatz.

Da es sich um eine suizidale Handlung des Mannes gehandelt hat, wird auf die näheren Umstände hier nicht eingegangen.

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster übermittelt durch news aktuell