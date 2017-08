1. Akademielauf der Bundespolizeiakademie

Lübeck (ots) - Einladung zum Akademielauf der

Bundespolizeiakademie.



Die Hochschule des Bundes, Fachbereich Bundespolizei, und die

Bundespolizeiakademie laden alle laufbegeisterten Bürger und

Bürgerinnen zum 1. Akademielauf ( Volkslauf ) über 8,2 km am

Sonntag, 10.09.2017, ein. Start: 10.00 Uhr. Anmeldung: bis

01.09.2017 an akademielauf@polizei.bund.de. Nachmeldungen am

Veranstaltungstag zwischen 08.00 und 09.00 Uhr . Startgebühr: 5 Euro.

Veranstaltungsort/Start: Bundespolizeiakademie, Ratzeburger Landstr.

4, 23562 Lübeck.



Strecke: Es geht durch den schönen Stadtwald bei Rothenhusen, eine

traumhafte Strecke im Falkenhusener Forst.



Preise: für die ersten der jeweiligen Klassen, Urkunden für alle

Starter



Rahmenprogramm mit Imbiss und Getränken für Zuschauer und

Sportler, physiologische Beratungsstände und weitere sportaffine

Aussteller.



Organisationsleitung: Tel.: 0451 - 49055-7232; eMail:

akademielauf@polizei.bund.de









