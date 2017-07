05. Juli 2017 HL_Innenstadt / Missglückter Handtaschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (04.07.2017) versuchte

ein unbekannter Täter auf der Fußgängerbrücke der MUK, einer Frau

ihre Handtasche zu entwenden. Nur durch beherztes Eingreifen eines zu

Hilfe eilenden Passanten konnte die Handtasche der Frau wieder

übergeben werden. Der Täter flüchtete unerkannt. Eine 26-jährige

Lübeckerin ging gemeinsam mit ihrer Freundin die Fußgängerbrücke von

der MUK aus kommend in Richtung der Straße "An der Untertrave". Dabei

schob sie ihr Fahrrad neben sich her. Auf dem Gepäckträger ihres

Fahrrades befand sich ein Fahrradkorb, in dem sie ihre Handtasche

transportiert hatte. Mittig der Brücke näherte sich ihr von hinten

eine männliche Person auf einem Fahrrad fahrend, nahm die Handtasche

aus dem Korb und fuhr in Richtung "An der Untertrave". Die junge Frau

schrie sofort laut um "Hilfe". Durch die "Schreie" wurden diverse

couragierte Passanten, die sich zu dem Zeitpunkt auf der Brücke

aufgehalten hatten, auf den flüchteten Täter aufmerksam und stellten

sich dieser Person in den Weg. Ein mutiger Passant nahm dem Täter die

Tasche aus den Händen und übergab diese wieder an die Lübeckerin. Der

Täter flüchtete unerkannt mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße

"An der Untertrave". Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet, dass sich der mutige Passant, der dem Täter

die Handtasche aus den Händen genommen hat sowie die couragierten

Zeugen, die sich dem Täter in den Weg gestellt haben bei der Polizei

unter der Telefonnummer 0451 131 0 zu melden. Vanessa von Hahn









Rückfragen bitte an:

Vanessa von Hahn

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 05.Jul.2017 | 13:03 Uhr