Unfälle : Zwölfjähriger rennt bei Rot über die Straße: Schwer verletzt

von dpa

11. November 2018, 10:44 Uhr

Ein zwölf Jahre alter Junge ist im Hamburger Stadtteil Bramfeld trotz roter Ampel über eine Straße gelaufen und schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte der Junge am Samstagmittag einen Linienbus auf der anderen Straßenseite erreichen wollen, als er auf die Straße rannte. Eine 50-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste ihn mit ihrem Auto. Der Zwölfjährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb unmittelbar neben dem Linienbus liegen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.