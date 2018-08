Notfälle : Zwischenstopp für Geburt: Rettungswagen hält kurz vor Klinik

von dpa

16. August 2018, 10:34 Uhr

Rechts ranfahren für die Geburt: Ein Rettungswagen der Feuerwehr mit einer werdenden Mutter an Bord hat es am Mittwochabend in Hamburg-Burgwedel nicht mehr bis in die Klinik geschafft. Weil die Geburt des kleinen Mädchens schon so weit fortgeschritten war, musste das Rettungsteam nach Angaben der Feuerwehr vom Donnerstag die Fahrt kurz vor dem Ziel unterbrechen, um die Patientin bei der komplikationslosen Geburt zu unterstützen. Nachdem Mutter und Kind abgenabelt und versorgt waren, wurde die Fahrt in die Klinik zur weiteren Versorgung fortgesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.